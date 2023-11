Migranti, Scholz: osserviamo con interesse l'accordo Italia-Albania

Roma, 22 nov. (askanews) – “Avete già visto che anche l’Unione europea si è occupata di questa questione, per quel che riguarda il protocollo tra l’Italia e l’Albania si è detto che esso si muove nell’ambito del diritto Ue. Noi osserviamo con interesse la questione, ma in questo caso è molto importante la vicinanza tra l’Italia e l’Albania, divise solo dal mare. Noi osserviamo con interesse dobbiamo trovare una strada per ridurre la migrazione irregolare, per arginarla, per fare in modo che vi siano dei percorsi legali di migrazione. Abbiamo bisogno di partnership con i paesi di origine e di transito, stiamo lavorando in questo senso. Partnership sullo stesso piano, come ha detto la presidente”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, commentando l’accordo Italia-Albania sui migranti.