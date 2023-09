Migranti: Silvestri, 'interrogazione a Piantedosi, Meloni ha preso in giro italiani'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "La gestione dei flussi migratori del governo Meloni è un disastro, e per questo il Movimento 5 Stelle alla Camera ha chiesto un’informativa urgente per sentire il ministro dell’Interno Piantedosi in merito alla situazione attuale". Così...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "La gestione dei flussi migratori del governo Meloni è un disastro, e per questo il Movimento 5 Stelle alla Camera ha chiesto un’informativa urgente per sentire il ministro dell’Interno Piantedosi in merito alla situazione attuale". Così il capogruppo M5S alla Camera, Francesco Silvestri, su Fb.

"Sapete di quanto sono aumentati gli sbarchi in questo periodo rispetto allo stesso dell’anno precedente? Dell’82,7%. Sapete quanti sono cresciuti gli ingressi dalla Tunisia dopo l’accordo che il governo Meloni ha sottoscritto con loro? Del 30%. Ecco quindi i risultati delle politiche dell’esecutivo, o meglio, della sua fuffa. Ma c’è di più. Per farvi capire quando Meloni su questo tema stia isolando l’Italia, ieri la Germania ha inviato una lettera al nostro Paese e per dire che i processi di selezione dei richiedenti asilo che arrivano in Germania dall'Italia saranno interrotti, mentre la Francia ha annunciato rinforzi per la frontiera in comune con noi per arginare i flussi".

"Dove è finita quindi tutta la propaganda del governo Meloni? Che fine hanno fatto tutte le promesse fatte in campagna elettorale? Hanno preso in giro il Paese e il dramma è che saranno i cittadini a pagare il conto".