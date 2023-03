Migranti: Silvestri, 'Salvini non si nasconda e venga in Aula'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “La tragedia di migranti in Calabria impone delle domande e delle risposte, e per averle è necessario che chi ha avuto ruoli istituzionali in questa vicenda le dia. Il ministro Piantedosi verrà in Parlamento, e noi lo ascolteremo, ma perché invece il ministro Salvini si nasconde e non racconta chiaramente ai rappresentanti dei cittadini cosa è successo?”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.

“Questa straziante tragedia richiede che il governo faccia valere le ragioni del nostro Paese in Europa e ottenga risultati concreti, e non boutade come il blocco navale. Ma merita anche chiarezza e trasparenza che i ministri di questo governo non possono negare. Come Movimento 5 Stelle chiediamo ancora una volta che il ministro Salvini venga in Aula a riferire pubblicamente sull’accaduto. Troppe volte, come successo con il fantomatico buco di bilancio del ministro Giorgetti sul superbonus, questo governo ci sta abituando a dichiarazioni lanciate nel vuoto e senza alcun riscontro. Questo non è l’atteggiamento di chi dovrebbe avere responsabilità di governo e mostrare molta più serietà”, conclude.