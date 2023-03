Home > Askanews > Migranti, sindaco Cutro: "L'attacco a Piantedosi è fazioso" Migranti, sindaco Cutro: "L'attacco a Piantedosi è fazioso"

Curto (Kr), 9 mar. (askanews) – “Io non difendo nessuno, non sono un politico. I riflettori non possono essere puntati su ciò che ha detto il Ministro, i morti così non li facciamo risuscitare. L’attacco a Piantedosi è fazioso, ma plaudo al fatto che sia intervenuto nell’immediatezza”. Lo ha detto il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso.

