Migranti: sindaco Pozzallo, 'da Italia ancora una volta lezione di umanità a Ue'** (2)

(Adnkronos) – Perché la vera assente, secondo il primo cittadino, da sempre in prima linea sul fronte dell'accoglienza è proprio l'Europa. "Dove è? Di fronte a quello che accade nel Mediterraneo le istituzioni europee continuano a tacere. Credo che oggi non sia più il tempo della propaganda, occorre accogliere nel migliore dei modi possibili e mi sembra che il ministro Lamorgese si stia comportando in maniera corretta davanti a un fenomeno estremamente complesso".

Intanto, lunedì a Pozzallo dovrebbero partire i lavori nel padiglione centrale dell'hotspot distrutto nell'incendio appiccato dai migranti lo scorso 18 luglio.

Stamani è stato effettuato un sopralluogo nella struttura che al momento può accogliere solo una cinquantina di migranti. Tra un paio di settimane il centro dovrebbe tornare alla piena operatività e a una capienza di circa 250 posti.