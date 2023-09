Migranti: Sisto, 'da governo regole chiare e nette per accoglienza'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Rispetto a un anno fa, la situazione legata all'immigrazione è completamente diversa: siamo di fronte a una quantità di migranti assolutamente imprevedibile e spropositata. L'intervento approvato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana e gli ulteriori interventi che metteremo in campo servono a stabilire regole chiare e nette nelle procedure di accoglienza. Ci sono alcuni colli di bottiglia che vanno sbloccati". Così a Tagadà, su La7, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

"Per quanto riguarda i minori – prosegue l'esponente di Forza Italia -, si implementano le misure di accertamento per capire quale sia l’età effettiva. Il provvedimento in gestazione vuole portare maggiore efficacia, fermo restando che, quando le norme verranno applicate, potranno sempre essere corrette". "Ognuno ha le sue opinioni e ha il diritto di manifestarle come meglio ritiene, ma non sono d’accordo con le dichiarazioni del vice segretario della Lega Andrea Crippa. In un momento come questo serve cautela: la Germania si è certamente distinta per qualche comportamento non corretto, nello specifico i finanziamenti alle Ong, ma adombrare complotti e azzardare paragoni storici fuori luogo non mi pare la strada giusta. Noi di Forza Italia siamo convinti che il percorso da seguire sia quello di un impegno economico-programmatico in Africa, da portare avanti con l’Europa e, come ha detto il ministro degli Esteri Tajani, con l’Onu", conclude Sisto.