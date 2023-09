Migranti: Soumahoro, 'governo vara ennesimo decreto fallimentare, si faccia aiutare'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "La premier Meloni, che in nove mesi ha varato quattro decreti fallimentari sull’immigrazione, si è detta commossa per lo spot di Esselunga di cui molto si sta parlando in queste ore. Mi chiedo se il suo cuore di madre italiana e cristiana si sia altrett...

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "La premier Meloni, che in nove mesi ha varato quattro decreti fallimentari sull’immigrazione, si è detta commossa per lo spot di Esselunga di cui molto si sta parlando in queste ore. Mi chiedo se il suo cuore di madre italiana e cristiana si sia altrettanto commosso davanti agli sbarchi di minori che sbarcano sulle nostre coste fuggendo da guerre, violenze, fame e persecuzioni". Così Aboubakar Soumahoro, deputato e attivista per i diritti umani.

"Dicono di avere a cuore il destino delle persone fragili – riprende l'esponente dell'Alleanza Verdi e Sinistra -. Allora mi chiedo, perché il governo ha deciso di togliere le specifiche tutele ai minori non accompagnati? È una misura gravissima, perché li espone al rischio concreto di finire nelle mani delle organizzazioni criminali. Questo decreto presenta inoltre molte altre gravi criticità. Sull’accoglienza il governo segna un autogol, autorizzando i gestori dei centri a derogare al limite di capienza stabilito. Questo significa che se una struttura ospita dieci persone il governo ne raddoppia la capienza a 20. Inoltre, dovrebbero spiegare agli italiani chi pagherà la tassa sui rifiuti che hanno deciso di togliere ai centri d’accoglienza ubicati nei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati".

"La strategia del governo è stata fino a ora fallimentare. Però poiché credo in un'opposizione responsabile, capace di entrare nel merito delle questioni per il bene dell’Italia, dico alla presidente Meloni di farsi aiutare perché i processi migratori non possono essere gestiti né con la propaganda né con il dilettantismo politico", conclude Soumahoro.