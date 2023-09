Migranti: Speranzon (Fdi), 'annuncio Frontex dimostra che Italia non è più isolata'

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "L’annuncio di Frontex che ha deciso di aumentare il supporto all’Italia per fronteggiare l’emergenza immigrazione dimostra non solo che l’Italia non è più isolata a livello europeo ma anche che quello che Fratelli d’Italia...

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "L’annuncio di Frontex che ha deciso di aumentare il supporto all’Italia per fronteggiare l’emergenza immigrazione dimostra non solo che l’Italia non è più isolata a livello europeo ma anche che quello che Fratelli d’Italia sostiene da anni adesso trova degli oggettivi riscontri. Dopo la visita della premier Meloni a Lampedusa insieme alla presidente della Commissione europea è proprio il caso di dire che le acque si sono mosse, e lo hanno fatto nella direzione da noi indicata". Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.