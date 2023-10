Migranti: Speranzon (Fdi), 'per Anm adesso vita privata va distinta da quella pubblica'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Sono abbastanza sorprendenti le dichiarazioni del presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia che, nel tentativo di difendere il giudice Iolanda Apostolico, che sarebbe stata ripresa in un video del 2018 in una manifestazione di contestazione alle politiche migrato...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Sono abbastanza sorprendenti le dichiarazioni del presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia che, nel tentativo di difendere il giudice Iolanda Apostolico, che sarebbe stata ripresa in un video del 2018 in una manifestazione di contestazione alle politiche migratorie del governo, si appella al rispetto della vita privata. Questa, secondo l’Anm, andrebbe tenuta distinta dall’attività professionale, che invece dovrebbe essere giudicata soltanto attraverso i provvedimenti assunti. Viene allora da chiedersi come mai questo principio non sia valso nei confronti dell’allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e di altri esponenti del centrodestra. Per loro, infatti, il giudizio sull’operato politico non poteva essere distinto dalla vita privata. Anzi questa era considerata metro di giudizio. Da qui l’indugiare sulla dimensione privata degli esponenti politici, giudicati attraverso il ‘buco della serratura’". Lo dichiara il vicepresidente di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.

"Prendiamo atto, quindi, che per l’Anm questo adesso non vale e soprattutto quando si tratta di magistrati. Questa si chiama ipocrisia", conclude.