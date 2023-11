Migranti: Tajani, 'accordo con Albania scritto nel pieno rispetto delle norme Ue'

Tokyo, 8 nov. (Adnkronos) - "L'accordo con l'Albania sui migranti rispetta tutte le norme comunitarie, punta ad avere la massima sicurezza e fa in modo che chi non ha diritto a entrare in Italia, non avendo rispettato le regole, sia accompagnato nel paese d'origine. E' un ac...

Tokyo, 8 nov. (Adnkronos) – "L'accordo con l'Albania sui migranti rispetta tutte le norme comunitarie, punta ad avere la massima sicurezza e fa in modo che chi non ha diritto a entrare in Italia, non avendo rispettato le regole, sia accompagnato nel paese d'origine. E' un accordo scritto nel pieno rispetto delle norme comunitarie". Lo ha ribadito il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tokyo per il vertice dei ministri degli Esteri del G7.

Durante il vertice, ha sottolineato Tajani, "abbiamo anche affrontato la questione della Cina un interlocutore con cui bisogna confrontarsi pur avendo spesso posizioni differenti. Abbiamo inoltre parlato della questione dell'adesione alla Ue dell'Ucraina e di altri Paesi come quelli balcanici, così come dell'Indopacifico e dell'India. Durante la presidenza italiana abbiamo intenzione di coinvolgere anche il Brasile, come interlocutore, oltre che per parlare del G20, visto che il Brasile ha la guida di questo organismo, ci occuperemo anche dei rapporti con Nuova Zelanda e Australia. E' mia intenzione invitare i ministri degli Esteri di questi due Paesi al vertice dei ministri degli Esteri del G7 che si svolgerà a Capri dal 17 al 19 di aprile".

"Abbiamo intenzione di affrontare anche un tema di straordinaria attualità – ha concluso – che è quello dell'intelligenza artificiale che va affrontato a livello globale, non riguardando soltanto la politica industriale, ma questioni etiche e la sicurezza cibernetica".