Migranti: Tajani, 'affrontare problema a monte. Perché Berlino non finanzia ong tedesche?'

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "L'Italia deve affrontare a livello europeo la questione dei migranti, anche con il concorso delle Nazioni Unite". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani Tajani al Tg4, aggiungendo che "la questione migratoria va affrontata a monte, limitando le partenze. Il problema della scelta della Germania – ha detto ancora – è legato al finanziamento delle Ong italiane. In questo modo i migranti devono arrivare in Italia. Perché non finanziano le ong tedesche? La strategia dev’essere a lungo termine. Se c’è qualcuno che finanzia le ong perché portino i migranti in Italia, questo non va bene".

Tajani ha parlato anche del "diritto a non emigrare: dobbiamo avere un’altra visione, favorevole alla crescita, non coloniale. L’Africa ha risorse da utilizzare. Dobbiamo investire e dare lavoro agli africani, far produrre per poi acquistare i loro prodotti. Dobbiamo fare investimenti e occuparci della crescita dell’Africa. Serve agire nel continente africano, a livello europeo e con l’Onu".