Migranti: Tajani, Berlino su ong? 'Ne parleremo, anche con Francia sembrava irrisolvibile...'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – Il botta e risposta tra Roma e Berlino sul finanziamento alle ong? "Avere posizioni diverse e idee diverse non vuol dire rompere le relazioni diplomatiche. Occorre esprimere la nostre posizione, vado in Germania a dire che non ci convince la scelta di finanziare ong che devono portare migranti in Italia con i soldi dei contribuenti tedeschi. Se vogliono salvare vite in mare, giustamente, lo facciano, poi però li portano in Germania". Così il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, incalzato dai cronisti alla Camera.

A chi gli domanda se si aspetti risposte positive, "non so cosa abbiano in testa ora – risponde Tajani – ne ho fatte tante nella mia vita, anche con la Francia sembrava irrisolvibile e poi si è risolta nel modo migliore. Parleremo con la Germania, ci confronteremo e spiegheremo dubbi e perplessità". La campagna elettorale in vista delle europee incide sulle posizioni? "Assolutamente sì", si dice convinto il responsabile della Farnesina.