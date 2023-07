Migranti: Tajani, 'conferenza momento confronto per svolta in area così importante'

Migranti: Tajani, 'conferenza momento confronto per svolta in area cos&i...

Migranti: Tajani, 'conferenza momento confronto per svolta in area cos&i...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - “La conferenza di oggi è stata fortemente voluta dal Governo ma è stata costruita tutti insieme. Non si tratta di un incontro formale, ma è un momento di confronto per un punto svolta per un’area così importante, il Mediterraneo all...