Migranti: Tajani, Crippa? 'Non è membro governo e non ne esprime posizione'**

Roma, 27 set. (Adnkronos) - La stoccata del leghista Andrea Crippa sulla Germania che finanzierebbe l'invasione di clandestini come ottanta anni fa l'invasione degli stati con l'esercito? Il vicesegretario del Carroccio "non è un membro del governo, quindi non è que...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – La stoccata del leghista Andrea Crippa sulla Germania che finanzierebbe l'invasione di clandestini come ottanta anni fa l'invasione degli stati con l'esercito? Il vicesegretario del Carroccio "non è un membro del governo, quindi non è quella la posizione del governo". Così il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani incalzato dai cronisti in Transatlantico, alla Camera. A chi gli domanda se dunque non condivida il pensiero di Crippa, "non ci vuole Pico della Mirandola per capirlo…", risponde secco.