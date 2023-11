Migranti: Tajani in Aula alla Camera martedì 21 su accordo Italia-Albania**

**Migranti: Tajani in Aula alla Camera martedì 21 su accordo Italia-Al...

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Durante la Conferenza dei capigruppo, il Governo ha dato disponibilità per la presenza alla Camera del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, martedì 21 novembre, alle 11, per comunicazioni sull'accordo tra Italia e Albania per la gestione dei flussi mi...