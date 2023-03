Migranti: Tajani, 'intervenire a monte in Africa per prevenire tragedie&...

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Dovremo intervenire a monte, in Africa, per risolvere i problemi che portano a disastri a cui non vorremmo più assistere". Lo ha detto, riferendosi alla tragedia di Cutro, Antonio Tajani alla 14esima Riunione Plenaria del Network Estero della Guardia di F...