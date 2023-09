Migranti: Tajani, 'ok Berlino su diritto asilo Ue? Diplomazia conta'

Migranti: Tajani, 'ok Berlino su diritto asilo Ue? Diplomazia conta'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Tutto quello che va nella giusta direzione, va bene. Lavoriamo, la diplomazia conta". Così il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, parlando con i cronisti alla Camera commenta le notizie in arrivo da Berlino, secondo cui il Cancellie...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Tutto quello che va nella giusta direzione, va bene. Lavoriamo, la diplomazia conta". Così il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, parlando con i cronisti alla Camera commenta le notizie in arrivo da Berlino, secondo cui il Cancelliere tedesco Olaf Scholz avrebbe puntato i piedi per assicurare il via libera tedesco alla riforma del diritto di asilo Ue.