Migranti, Tajani: prevalsa linea dell'Italia, soddisfatti dell'accordo

Riad, 4 ott. (askanews) – “Avevamo chiesto di lavorare in una direzione che portasse a un accordo tra tutti i paesi dell’Ue, a sorpresa è stato presentato dalla Germania l’altro giorno un testo che faceva riferimento anche alle Ong e questo a noi non andava bene perché andava contro i nostri interessi e poi c’è stato il tentativo di far sì che le Ong finanziate dal governo tedesco portassero i migranti raccolti in mare non in Germania ma in Italia; alla fine hanno prevalso la diplomazia, il buon senso e la linea del governo italiano e quindi siamo più che soddisfatti perché questo accordo permetterà di accelerare i tempi dell’approvazione del testo con l’incontro tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo per dare nuove regole nella lotta contro l’immigrazione clandestina”.

Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, impegnato in una missione diplomatica a Riad, in Arabia Saudita.