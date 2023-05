Migranti: Tajani, 'rinforziamo collaborazione con Paesi Bassi'

Rotterdam, 15 mag. (Adnkronos) – "Vogliamo rinforzare la collaborazione con Paesi Bassi, oltre che nel settore economico, anche per quanto riguarda l'immigrazione". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, all'arrivo al Wereldmuseum di Rotterdam, dove parteciperà, con il suo omologo olandese Wopke Hoekstra, al Business Forum Italia-Paesi Bassi e alla Tavola Rotonda Strategica Vanvitelli.

"I Paesi Bassi hanno un tipo di immigrazione secondario rispetto all'Italia, dove i migranti arrivano in un primo tempo – ha spiegato Tajani – e il Vanvitelli Group, a cui sto per partecipare, sarà l'occasione per affrontare insieme questo problema. L'Italia non deve essere lasciata sola, anche perché, se aumenta l'immigrazione primaria nel nostro Paese, aumenta anche quella secondaria in Europa".