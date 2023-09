Migranti: Tajani, 'stop Morawiecki a Ue? Polonia è in campagna elettorale'

Migranti: Tajani, 'stop Morawiecki a Ue? Polonia è in campagna el...

Migranti: Tajani, 'stop Morawiecki a Ue? Polonia è in campagna el...

New York, 19 set. (Adnkronos) - Lo stop del polacco Mateusz Morawiecki al piano Von der Leyen sull'immigrazione? "La Polonia è in campagna elettorale. Si può anche parlare con i polacchi, è nostra intenzione affrontare e risolvere i problemi, si discute e si cerca di c...