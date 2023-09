Migranti: Tardino (Lega), 'sorprendente giustizia, tunisino liberato a tempo record'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Sono moltissimi i cittadini che da anni lamentano i tempi lunghi della giustizia italiana, la burocrazia, gli iter e i processi infiniti. Alla luce di ciò, è a dir poco sorprendente apprendere la notizia della liberazione a tempo record di un immigrato irregolare tunisino sbarcato da dieci giorni che aveva presentato ricorso contro la convalida del trattenimento. E tutto questo mentre Matteo Salvini è ancora sotto processo per aver difeso i confini e fermato gli sbarchi. Assurdo e inaudito, c’è evidentemente qualcosa che non funziona: serve una riforma della giustizia, in tempi rapidi". Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, coordinatrice Id in commissione Libe, commissario Lega Sicilia.