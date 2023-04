Migranti, tensioni sul decreto: le opposizioni danno battaglia

A grande fatica si era trovata un’intesa sulla maggioranza che non ha avuto ripensamenti, ma il decreto migranti continua a far discutere e indigna le opposizioni.

Senato, si dicurte sul decreto migranti: la battaglia delle opposizioni

Dopo il confronto per trovare un’intesa sulla maggioranza, sarà oggi alla prova del voto l’ulteriore stretta sulla protezione speciale che potrebbe porre altri limiti in tema di accoglieza dei migranti. Il decreto Cutro è, infatti, atteso in Aula tra martedì18 e mercoledì 19 Aprile, mentre le votazioni in commissione Affari costituzionali sono in calendario da oggi, 17 Aprile, a mezzogiorno. Le opposizioni promettono battaglia, con molti sindaci del Pd che lanciano l’allarme sul pericolo di un’ulteriore limitazione dell’accoglienza dei migranti nel nostro Paese.

Le parole di Matteo Salvini e la posizione della Lega

“La protezione speciale non esiste a livello europeo, l’Italia non può accogliere da sola i migranti che arrivano da ogni dove” – ricorda ancora Matteo Salvini sul tema migranti. Il nuovo testo, secondo alcuni senatori, sarebbe approvato dalla Lega proprio perché limiterebbe ancora i casi di protezione speciale. Il Carroccio, quindi, dovrebbe rinunciare ai suoi famosi 21 emendamenti che aveva depositato in commissione Affari costituzionali al Senato sui permessi di soggiorno e sull’inasprimento delle pene per la protezione speciale.