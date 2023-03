Migranti: terminato incontro Meloni-famigliari vittime Cutro

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - E' terminato, dopo oltre un'ora e mezzo a Palazzo Chigi, l'incontro tra il premier Giorgia Meloni e i famigliari delle vittime del nubifragio di Cutro. La delegazione, una trentina di persone in tutto, sta ora risalendo sul bus della Polizia di Stato dirett...

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – E' terminato, dopo oltre un'ora e mezzo a Palazzo Chigi, l'incontro tra il premier Giorgia Meloni e i famigliari delle vittime del nubifragio di Cutro. La delegazione, una trentina di persone in tutto, sta ora risalendo sul bus della Polizia di Stato diretto a Ciampino, dove ad attenderli c'è il volo che li ricondurrà in Calabria. Per il governo erano presenti all'incontro anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il vicepremier e ministro agli Affari esteri, Antonio Tajani.