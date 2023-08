Migranti: Tosi (Fi), 'centri rimpatri in ogni regione e tempi più veloci per espulsione'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Sulla questione dei migranti occorre trovare una soluzione di buon senso. Questa maggioranza, per quanto era possibile, ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale su una stretta agli arrivi, come l’azione contro le Ong per spezzare il legame con gli...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Sulla questione dei migranti occorre trovare una soluzione di buon senso. Questa maggioranza, per quanto era possibile, ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale su una stretta agli arrivi, come l’azione contro le Ong per spezzare il legame con gli scafisti. Ci sarà una nuova stretta, ovvero un taglio sui tempi per l’espulsione per chi non ha diritto a restare". Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, intervenendo a L’Aria che tira Estate su La7.

"Servono tre cose – ha spiegato l'ex sindaco di Verona -, innanzitutto centri per i rimpatri in ogni regione, perché la stragrande maggioranza delle persone che sono sul territorio nazionale non hanno diritto di restare, poi velocizzare i tempi, non si può attendere un anno per stabilire se un migrante ha diritto all’asilo oppure no e, infine, accordi transfrontalieri, come è stato fatto dal ministro Tajani e dal presidente Meloni con la Tunisia". "In Europa siamo 450 milioni, in Africa un miliardo e mezzo. Di questo miliardo e mezzo più di 400 milioni sono sotto la soglia di povertà assoluta. La domanda è: dove li mettiamo? Di che integrazione parliamo? Che opportunità di lavoro puoi dare? E’ una situazione insostenibile, servono misure più rigide per respingere e riaccompagnare indietro, come ha fatto la civilissima Gran Bretagna, con un premier figlio di immigrati africani", ha concluso Tosi.