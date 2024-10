Migranti: Urso, 'Albania? Magistratura contropotere che pensa di avere giudizio superiore'**

Palermo, 19 ott. (Adnkronos) – "Ci aspettavamo che anche in questa occasione, in questa stagione, accada quello che è accaduto ogni volta che la destra ha vinto. Ogni volta che la destra ha avuto il consenso degli elettori per governare, si costituiscono altri contropoteri che pensano di avere un giudizio superiore a quello che esprimono nelle democrazie i cittadini italiani". Così il ministro della Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, parlando della sentenza del Tribunale di Roma che ha deciso il ritorno in Italia dei migranti portati in Albania. Alla domanda dei cronisti se facesse riferimento alla magistratura, Urso replica: "E' evidente. La Germania ha espulso clandestini afgani. L'Afghanistan è più sicuro dell'Egitto e del Bangladesh? – dice – se diciamo che l'Egitto non è un paese sicuro e che gli egiziani possono venire senza potere essere rimandati a casa… Vi rendete conto di che messaggio viene dato? Egitto e Marocco sono meno sicuro di Afghanistan? Eppure si va in vacanza in Egitto o Marocco". Alla domanda se il centro in Albania resterà attivo, Urso replica: "Il paese ha avuto un mandato preciso dagli elettori, e le decisioni politiche e di governo rispecchiano pienamente il mandato ricevuto. E anche il buon senso e il diritto. Occorre lavorare tutti insieme per il paese. Noi ci siamo, vorremmo che ci fossero anche gli altri".