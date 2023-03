Migranti: Vaccari, 'con Mattarella vicinanza e presenza Stato, Piantedosi si dimetta'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Non è possibile che si arrivi sempre dopo. Queste poche parole pronunciate da un autorevole vescovo restituiscono quello che dovrebbe essere e non è. Non è possibile che si arrivi sempre dopo, quando ci sono da recuperare corpi e non quando si de...

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "Non è possibile che si arrivi sempre dopo. Queste poche parole pronunciate da un autorevole vescovo restituiscono quello che dovrebbe essere e non è. Non è possibile che si arrivi sempre dopo, quando ci sono da recuperare corpi e non quando si devono salvare vite". Così il deputato dem Stefano Vaccari a radio Immagina.

"La verità è che lo Stato italiano, vedremo per le responsabilità di chi, non è riuscito nella sua prima missione, quella di salvare chi stava affogando. Ecco, a mio parere la visita del Presidente Mattarella oggi a Crotone in occasione dei funerali è l’importantissimo segnale di presenza e di vicinanza dello Stato dopo la colpevole latitanza nei soccorsi. Il ministro Piantendosi smetta gli abiti della propaganda, si scusi per aver pronunciato frasi indegne, cerchi di capire cosa non ha funzionato e ha prodotto l’ennesima tragedia. E si dimetta”.