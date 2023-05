Migranti: via libera Camera a dl Cutro, provvedimento è legge (2)

Migranti: via libera Camera a dl Cutro, provvedimento è legge (2)

Migranti: via libera Camera a dl Cutro, provvedimento è legge (2)

(Adnkronos) - In mattinata, all'inizio della votazione sugli ordini del giorno, il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, aveva ricordato che sulla questione c'è "una segnalazione da parte del Comitato per la legislazione, a fronte della quale è stato presenta...

(Adnkronos) – In mattinata, all'inizio della votazione sugli ordini del giorno, il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, aveva ricordato che sulla questione c'è "una segnalazione da parte del Comitato per la legislazione, a fronte della quale è stato presentato un ordine del giorno a firma Rotondi, sul quale c'è il parere favorevole del Governo".

Il testo impegna l'Esecutivo "a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera d), allo scopo di adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative normative volte ad espungere dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 25 del 2008 (come novellato dal provvedimento in esame) il riferimento all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo".