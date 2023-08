Migranti: Vietri (Fdi), 'con governo Meloni stop alla tratta di esseri umani, ricreazione è finita'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "L’opposizione deve capire che, con il governo Meloni, non è più consentito agevolare l'immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d&rsqu...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "L’opposizione deve capire che, con il governo Meloni, non è più consentito agevolare l'immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri rispondendo alle dichiarazioni del parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari che, oggi, è salito a bordo della nave Ong Sea Eye sottoposta a fermo amministrativo nel porto di Salerno.

"Come ha annunciato il ministro Piantedosi, inoltre, nei prossimi giorni sarà potenziato il sistema delle espulsioni degli irregolari che, nell’ultimo anno, sono già aumentate del 30 per cento. Il deputato Mari e la sinistra quindi devono rassegnarsi: per i sostenitori dei porti aperti la ricreazione è finita", conclude Vietri.