Migranti: Vietri (Fdi), 'da garante Garlatti mi aspettavo maggiore serietà su minori'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Pur condividendo buona parte della relazione al Parlamento di Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, resta un punto sul quale è davvero impossibile passare sopra. Come si fa a dichiarare in un’intervista a un importante quotidiano nazionale di non aver letto il decreto migranti nella parte in cui si occupa dei minori e allo stesso tempo criticarlo, sulla base peraltro di notizie false? Da chi ricopre un ruolo così importante ci aspetteremmo maggiore serietà". Lo ha detto Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari sociali e segretaria della commissione bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza.