Migranti: Vigna (Lega), 'Apostolico chiarisca su video'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Ma è della giudice Apostolico il volto che appare nel video del 2018, in mezzo a un gruppo di manifestanti estremisti che protestano contro il ministro Salvini, insultando le Forze dell’Ordine? Attendiamo chiarimenti immediati. La questione non è di poco conto e non è di certo ‘personale’. Sarebbe la dimostrazione di come non deve essere un giudice: la politica non si fa in tribunale. Se così fosse servirebbe un intervento immediato del ministro Nordio”. Così il presidente della Commissione politiche Ue, il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna.