Migranti: Zampa, 'su minori da Molteni falsa rappresentazione realtà'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Raramente ho visto tanta ostinazione e falsa rappresentazione della realtà come quella che emerge dalla dichiarazione del sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni sui minori stranieri non accompagnati. Una vera fissazione carica di rancore e odio nei confronti di ragazze e ragazzi provati dalla vita e privati di ogni opportunità. Invece che impegnarsi a integrarli nella società, formandoli e avviandoli al lavoro, in un Paese che ha sempre più bisogno di lavoratori utilizzando al meglio la legge 47/2017, Molteni si vanta oggi di avere manomesso il sistema di garanzie a tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati. Finge anche di non sapere che quelle norme furono votate da quasi tutte le forze politiche presenti in Parlamento in coerenza con la convenzione Onu sui diritti dell’infanzia". Lo afferma la senatrice del Pd Sandra Zampa, capogruppo Pd in commissione Affari sociali a Palazzo Madama.

"Fa una immensa tristezza -aggiunge- che un esponente politico con responsabilità di governo si vanti spacciando frottole in danno di persone di minore età. A Molteni devo ricordare infatti che la legge era accompagnata da un decreto attuativo che prevede un metodo per l’accertamento dell’età. Nessuno mai ha immaginato norme diverse da quelle che hanno come unico obiettivo il riconoscimento che una persona di minore età ha diritto ad essere accolta e tutelata. Che pena un politico che si vanta di colpire i diritti dei minori! Che segnale triste e cupo per il Paese”.