Migranti: Zanella (Avs), 'sfogo di Zaia è diretto al governo'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Il presidente Zaia ha reso noto che il Veneto ha accolto quasi 9mila persone dopo l’ultimo flusso migratorio. Comprendiamo la pressione e la difficoltà di gestire la situazione soprattutto di fronte a un governo che volta le spalle ai territori. Il suo sfogo in conferenza stampa contro l’Europa, immobile come sempre, è piuttosto diretto verso il governo di destra che mostra di non saper gestire i fenomeni migratori". Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.