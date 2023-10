Migranti: Zaratti (Avs), 'nuovo dl peggio del vecchio, esercito in strada e non c'è assedio'

Migranti: Zaratti (Avs), 'nuovo dl peggio del vecchio, esercito in strad...

Migranti: Zaratti (Avs), 'nuovo dl peggio del vecchio, esercito in strad...

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Il decreto Cutro 2, di recente approvato dal governo Meloni, è peggio del vecchio, se possibile: all’articolo 9 (Supporto delle forze armate per esigenze di pubblica sicurezza) prevede l’impiego delle forze armate, accanto a quelle di polizia, ...

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Il decreto Cutro 2, di recente approvato dal governo Meloni, è peggio del vecchio, se possibile: all’articolo 9 (Supporto delle forze armate per esigenze di pubblica sicurezza) prevede l’impiego delle forze armate, accanto a quelle di polizia, nell’operazione 'Strade Sicure'. Quattrocento unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 per una spesa complessiva di 2.819.426 euro. L’obiettivo, si dice, è quello di rafforzare i dispositivi di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie del Paese, un'operazione 'Stazioni sicure', per prevenire e contrastare illeciti". È quanto rende noto il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti

"Le politiche securitarie della destra sono destinate a impressionare la popolazione più che ad avere una reale efficacia in termini di sicurezza. Non siamo sotto assedio e l’esercito nelle strade rischia solo di alzare gli ‘umori’ di un Paese in realtà afflitto da una grave crisi economica", conclude.