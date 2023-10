Migranti: Zaratti (Avs), 'Viminale non spiega origine video, accertamenti sul carabiniere'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Aspettavano spiegazioni dal ministro Piantedosi, invece prosegue il silenzio del Viminale sull’origine del video che ritrae la magistrata Iolanda Apostolico a una legittima manifestazione per i diritti umani. Abbiamo appreso dal sottosegretario Molteni che sono in corso accertamenti sul militare dell’arma che inizialmente si sarebbe assunto la responsabilità del video, poi negando. Resta una vicenda gravissima, quella di un video che finisce nelle mani di un ministro il quale ne fa un uso minaccioso nei confronti della magistrata. Prendiamo atto che il video non è stato prodotto da funzionari della polizia di Stato di Catania, tuttavia restano tutti i dubbi, anzi forse si ingigantiscono. Non ci è stata data alcuna risposta alla domanda su come e da chi il ministro Salvini ha avuto il video. Se il video non esiste, come dice il sottosegretario Molteni, come è arrivato nelle mani di Salvini? Aspettiamo perciò di sapere come intenda spiegare tutto ciò il ministro Piantedosi". Così il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti, dopo il question time di oggi.