Migranti: Zedda (Fdi), 'Apostolico è indifendibile'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – "Il video diffuso dall’agenzia di stampa LaPresse dimostra in modo inequivocabile che il giudice Apostolico è indifendibile. Qui non si tratta di essere contro la Magistratura ma proprio di voler tutelare i giudici da chi, al loro interno, viola le regole deontologiche della loro professione”. Lo dichiara il vicepresidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Antonella Zedda.