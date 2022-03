Mihajlovic annuncia un nuovo ricovero per curare la leucemia: “Gioco d’anticipo”

Mihajlovic ha annunciato un nuovo ricovero per curare la leucemia: l'allenatore del Bologna ha affermato che "c'è il rischio che la malattia ricompaia".

Sinisa Mihajlovic dovrà nuovamente essere ricoverato per combattere la leucemia che lo aveva colpito nell’estate del 2019. Ad annunciarlo è stato lui stesso in una conferenza stampa: “La mia ripresa è stata ottima in questi anni, ma queste malattie sono subdole e bastarde.

Dalle ultime analisi sono comparsi campanelli d’allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della malattia“. Per evitarlo intraprenderà un percorso terapeutico che ha l’obiettivo di “giocare d’anticipo” ed eliminare sul nascere questa ipotesi negativa.

Mihajlovic: “Nuovo ricovero per curare leucemia”

“Si vede che è una malattia molto coraggiosa per aver ancora voglia di affrontare uno come me: io sono qua, se non le è bastata la prima lezione gliene daremo un’altra“.

Così l’allenatore del Bologna davanti alla stampa e al suo staff, a cui ha rivelato di essere più sereno rispetto a tre anni fa perché sa cosa aspettarsi e sa cosa deve fare.

Nella speranza che i tempi siano brevi, settimana prossima si recherà all’ospedale Sant’Orsola per intraprendere il programma dipartimentale di terapie cellulari avanzate della dottoressa Bonifazi che lo seguì già la prima volta. “Non dobbiamo piangerci addosso, né io né la squadra.

Io lotterò anche per i ragazzi e loro lotteranno per me. Chiedo ai meravigliosi tifosi del Bologna di aiutarli e sostenerli”, ha affermato in conclusione.