– (Adnkronos) – "Grazie per aver sempre creduto in me, soprattutto quando gli altri non lo facevano. Mi hai accolto come un membro della famiglia, sei stato un amico, un fratello e un padre. Ti terrò vivo nel mio cuore e lotterò e giocherò per te. Riposa in pace Mister!". Così su Instagram l'attaccante del Bologna Marko Arnautovic ricorda ii suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic scomparso oggi all'età di 53 anni.