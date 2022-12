Mihajlovic: i messaggi di cordoglio del mondo dello sport

Si è spento l'ex calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic: il campione serbo ha lottato per tre anni contro la leucemia mieloide acuta

Eclissi sul calcio.

È morto Sinisa Mihajlovic. Colpito dalla leucemia mieloide acuta, l’ex calciatore e allenatore si è spento all’età di 53 anni. Diagnosticatagli per la prima volta nel 2019, Sinisa aveva già sconfitto la malattia. Ma a marzo di quest’anno è tornata ancora più aggressiva, e non gli ha lasciato scampo.

Il cordoglio della famiglia

Dopo tre anni di cure e un trapianto al midollo, era riuscito a tornare sulla panchina del Bologna.

L’ex calciatore di origine serba ha militato nella Roma, nella Sampdoria, nel Lazio e nell’Inter ed era sposato con Arianna, dalla quale aveva avuto due figlie (Virginia e Viktorija) e quattro figli (Marco, Miroslav, Dusan e Nicholas). È la stessa famiglia a dare la notizia del decesso di Mihajlovic in un comunicato stampa: «[…] nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, uomo unico, professionista straordinario, disponibile e buono con tutti».

Un campione che non si è mai arreso

Aveva ricevuto la cittadinanza onoraria dalla città di Bologna e, nel momento del conferimento, disse: «La malattia è il lato notturno della vita, una doppia cittadinanza, più onerosa e tosta della prima». Una cruda verità, ma che sapeva di coraggio. Quello che a Sinisa non è mai mancato, fino a oggi. Ripeteva ai suoi giocatori: «La vita non si vive in assenza di problemi, ma cercando ogni volta di affrontarli e superarli».

Resta di lui il ricordo di un campione, dentro e fuori dal campo, segnato dall’innata propensione a non mollare mai.