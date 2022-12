Mihajlovic: Tempestilli, 'Era una bella persona, un uomo vero e un ragazzo d'oro'**

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Non ho parole. Avevo un buon rapporto con lui, abita vicino casa mia. Non me l'aspettavo una cosa del genere. Fai fatica ad accettarlo. Era una bella persona, una persona seria vera, un uomo vero, un ragazzo d'oro". Queste le parole all'Adnkronos...