Lucca, 22 lug. (askanews) – Mika incanta il Lucca Summer Festival unica data italiana del tour. Un tripudio di emozioni ha caratterizzato l’unica data italiana del Club Apocalypso Summer Nights Tour di Mika.

Dopo aver attraversato mezza Europa, Mika ha scelto la suggestiva cornice di Piazza Napoleone di Lucca, sua città del cuore, che è diventata teatro di una straordinaria performance.

Il cantante anglo-libanese si è esibito con la sua consueta energia e carisma sulle note dei suoi più grandi successi.

Inoltre, la scenografia del Club Apocalypse Calypso Tour, caratterizzata da effetti speciali, colori vivaci e coreografie spettacolari in pieno stile Mika, ha contribuito a creare un’atmosfera magica, rendendo il concerto un’esperienza indimenticabile per i fan accorsi da tutta Italia e non solo.