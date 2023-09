Mike Tyson allena Francis Ngannou per il match con Tyson Fury

Las Vegas, 27 set. (askanews) – Il leggendario campione dei pesi massimi Mike Tyson veste i panni dell’allenatore e ha deciso di preparare il debuttante Francis Ngannou, campione franco-camerunese di arti marziali miste per affrontare nella “Battle of the Baddest”, sfida di boxe di 10 round, il campione WBC Tyson Fury il 28 ottobre in Arabia Saudita.

C’è molta attenzione mediatica per l’incontro, tutti gli occhi saranno rivolti ad un terzo protagonista, il celebre Iron Mike che del suo pupillo dice così.

“È molto impegnato, si sta impegnando e penso che le persone saranno molto più sorprese di quanto si aspettassero.”

Sulla carta Tyson Fury è nettamente favorito anche se l’incontro ha solo un valore simbolico, ma la presenza all’angolo dell’ex stella americana della boxe mondiale, considerato tra i più forti pugili di ogni tempo, rende il match un appuntamento da non perdere.