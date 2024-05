Mike Tyson: il ritorno a 57 anni è stato "un gioco da ragazzi"

New York, 14 mag. (askanews) - L'ex re dei pesi massimi Mike Tyson afferma che la sua decisione di tornare sul ring all'età di 57 anni è stata un "gioco da ragazzi", respingendo le recenti critiche secondo cui troppo vecchio per tornare. Iron Mike in conferenza stampa a New York con lo sfidante lo...

New York, 14 mag. (askanews) – L’ex re dei pesi massimi Mike Tyson afferma che la sua decisione di tornare sul ring all’età di 57 anni è stata un “gioco da ragazzi”, respingendo le recenti critiche secondo cui troppo vecchio per tornare. Iron Mike in conferenza stampa a New York con lo sfidante lo YouTuber e pugile Jake Paul ha aggiunto “Sto benissimo, ma il mio corpo è una m… in questo momento. Sono dolorante, sono davvero dolorante”. “So che sarà dura. So che dovrò lottare contro le avversità. So che potrei anche andare a tappeto. Ho paura, non fraintendermi, ma non è che la paura mi fermi. Si tratta di affrontarlo anche se ho paura e questo è il vero coraggio” ha replicato lo sfidante. L’appuntamento dovrebbe essere a luglio.

Un ritorno discusso ma molto atteso dai fan quello di Tyson, che non combatte professionalmente da quasi 19 anni, ossia da quando ha perso contro l’irlandese Kevin McBride.