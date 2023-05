Mike Tyson ha parlato del malore che ha colpito Jamie Foxx, ricoverato da settimane per un malore. L’ex pugile sostiene che l’attore abbia avuto un ictus. Quali sono le sue condizioni di salute?

Mike Tyson si sbottona su Jamie Foxx

Durante il podcast Valuetainment, Mike Tyson si è sbottonato sulle condizioni di salute di Jamie Foxx. L’attore ha avuto un malore lo scorso 11 aprile e da allora è sparito dalle scene. L’ex pugile ha ammesso che non sa bene cosa gli sia successo, ma ha sottolineato che qualcuno gli ha parlato di un ictus.

Mike Tyson: Jamie Foxx ha avuto un ictus

Mike ha dichiarato:

“Non si è sentito bene, mi hanno detto che ha avuto un ictus. Non ho idea di cosa gli sia successo. Se non lo sappiamo ora, non vogliono che lo sappiamo. Non possiamo prevedere il nostro prossimo respiro, non sappiamo quando moriremo”.

Tyson ha rivelato che Jamie dovrebbe interpretare il suo personaggio in un biopic sulla sua vita. Ha dichiarato:

“Jamie è più vicino alla mia età (Foxx ne ha 55 e Tyson 56 ndr.). Per il film gli avrebbero fatto quello che hanno fatto con Benjamin Button, lo avrebbero reso giovane”.

Come sta Jamie Foxx?

Qualche giorno fa, la figlia di Jamie Foxx, Corinne, è stata avvistata fuori da un centro di riabilitazione fisica di Chicago. Sembra che l’attore sia ricoverato in questa struttura, specializzata nel trattamento di condizioni gravi come ictus, lesioni cerebrali traumatiche e lesioni del midollo spinale. “E’ fuori dall’ospedale da settimane, sta ricevendo grandi cure ed è già in via di guarigione“, ha dichiarato Corinne qualche tempo fa.