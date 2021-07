Mila Kunis e Ashton Kutcher, che fanno il bagnetto ai figli “solo quando si vede lo sporco”

Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno sollevato una bufera attorno alle loro dichiarazioni sull'igiene personale.

Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno dichiarato al podcast Armchair Expert di non lavare tutti i giorni i loro figli e hanno specificato che per loro non “avrebbe senso” usare quotidianamente il sapone.

Mila Kunis e Ahston Kutcher: i figli

Mila Kunis e Ashton Kutcher sono sposati dal 2015 e insieme hanno avuto due figli, Dimitri e Wyatt Isabelle. La coppia è recentemente intervenuta nel podcast Armchair Expert, dove Mila Kunis ha affermato di non essere solita lavare i suoi figli quotidianamente. “Non aveva l’acqua calda da bambina, quindi non facevo molte docce. Ma anche quando sono diventata mamma non ho mai lavato i miei bambini tutti i giorni. Neanche quando erano neonati”, ha dichiarato l’attrice, mentre il marito attore ha sottolineato a sua volta: “Ora, ecco il punto: se riesci a vedere lo sporco su di loro, puliscili.

Altrimenti, non ha senso”. La coppia ha anche specificato che la doccia farebbe parte della loro routine quotidiana ma entrambi hanno ammesso che spesso si laverebbero solo con acqua, senza usare saponi.

La vita privata di Mila Kunis e Ashton Kutcher

Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno iniziato a frequentarsi nel 2012 e oggi sono più felici ed uniti che mai. I due hanno iniziato a frequentarsi all’indomani della rottura tra l’attrice e Macaulay Culkin e il divorzio di Kutcher dalla diva Demi Moore, a cui è stato legato per ben 8 anni.

I due hanno confessato di aver vissuto con qualche difficoltà la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus e Mila Kunis aveva affermato di aver accettato di partecipare a uno spot pubblicitario per allontanarsi temporaneamente dalla sua famiglia: “Mi è stato chiesto in piena pandemia, non c’era modo di uscire da casa. Sapevo che poteva essere il momento peggiore per farlo, ma ne avevo davvero bisogno. L’ho considerata una vacanza di due giorni.

Due giorni di ferie dai miei figli. Sono una mamma orribile”, ha scherzato l’attrice 37enne.

Mila Kunis e Ashton Kutcher: l’amore

Mila Kunis e Ashton Kutcher sono più innamorati che mai e l’attore in passato ha confessato di considerare sua moglie la madre migliore del mondo: “È la mamma migliore che ci sia. Io ogni mattina vado al lavoro e, quando torno a casa, lei è perfetta. E sembra proprio che tutto sia andato a meraviglia. Lo so che probabilmente qualcosa è andato storto, ma non ne parla mai… è incredibile. Lei è incredibile.”