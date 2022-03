Mila Suarez parla di Alex Belli e tira in ballo Delia Duran e Soleil Sorge: un copione che si ripete?

Mila Suarez, che a breve diventerà concorrente de La Pupa e il Secchione Show, ha parlato dell’ex fidanzato Alex Belli, rivelando cosa faceva durante la loro relazione. La modella marocchina ha tirato in ballo anche Delia Duran e l’amica speciale Soleil Sorge.

Mila Suarez: la verità su Alex Belli

Ex concorrente del GF Vip, Mila Suarez è diventata popolare proprio per essere stata la fidanzata di Alex Belli, colei che è stata lasciata per Delia Duran. A distanza di tanto tempo da quel momento, la modella marocchina è tornata a parlare dell’ex compagno, tirando in ballo anche la vecchia rivale e Soleil Sorge. Intervistata dal settimanale Nuovo, ha dichiarato:

“Delia è manipolata, mi fa pena. Alex è bravo a manipolare le donne. Cosa faceva a me quando stavamo insieme? Sì manipolava anche me, però me ne sono andata. Delia, che invece non ha nessuno, è più in difficoltà. Se lei fosse indipendente lo avrebbe già lasciato, come abbiamo fatto io e Katarina, ma Delia non ne è capace perché, come dice Alex, è una donna molto fragile. Penso invece che Soleil abbia provato davvero qualcosa per lui”.

Alex Belli è solo un manipolatore

Mila ha descritto Alex come un “manipolatore” e ha sottolineato che l’attore non avrebbe mai potuto avere una relazione con Soleil. Quest’ultima, infatti, è troppo forte e non sarebbe mai caduta nel giochino di Belli. Non solo, la Suarez ha anche un messaggio per la Duran. Ha dichiarato:

“Alex Belli è un astuto calcolatore. È innamorato solo di se stesso. Cosa dico ora a Delia? Hai Alex perché io ho detto no. Per lui sarai sempre una seconda scelta. Il suo sguardo ti ha rapito ancora, e mi spiace dirlo, umiliandoti e umiliando tutte noi donne. Mi permetto di darti un consiglio, stai in guardia perchè anche se si dichiara pentito giurando di amarti, lui ti tradirà ogni volta che lo desidera. Non ha mai amato una donna, compresa te Delia Duran”.

La modella marocchina ha indicato la Duran come “seconda scelta“, ma forse ha dimenticato tutte le volte che è andata in televisione ad urlare di essere stata mollata e tradita da Belli.

Mila e la teoria su Soleil

Mila ha concluso con la sua personale teoria su Soleil:

“Si è accorto che Soleil aveva molto consenso e la loro storia faceva parlare fuori, discutere, e ha voluto cavalcare questo interesse. Attraverso Soleil lui si sentiva protagonista assoluto di questo reality che ha vissuto quasi come se fosse una soap opera. Lui non è uscito per stare con te, non illuderti, ma semplicemente per ripulire la sua immagine e anche perchè è consapevole che non potrebbe avere un futuro con Soleil, perchè è una donna troppo forte per lui. Spero che tu possa renderti conto che sei stata umiliata”.

Che Alex Belli sia un calcolatore è fuori da ogni dubbio, ma è bene sottolineare che Mila è, da tempo, alla ricerca di popolarità.