Milan campione d’Italia, la festa dei tifosi in Piazza Duomo

Milano, 23 mag. (askanews) – Bandiere, fumogeni, trombette. Così migliaia di tifosi hanno fatto festa in Piazza Duomo e nelle strade di Milano per la vittoria dello scudetto in serie A che mancava da 11 anni in casa rossonera.

Danilo Sciorilli, studente che vive a Torino, spiega a France Presse:

“Che io ricordi in casa mia il Milan è venuto sempre prima di tutto, come una religione, più bello della religione. Mio padre mi ha sempre portato allo stadio, per me il Milan è come la mia famiglia, come la mia casa”.

Lorenzo Bosso, residente a Portoferraio:

“Mi sono fatto più di 400 chilometri per venire qui e festeggiare con la mia squadra. Sono molto contento di festeggiare qui insieme a tutti i miei fratelli rossoneri”

Jessica Rido, fisioterapista:

“Ce l’abbiamo fatta, era destino. Non eravamo i favoriti ma abbiamo superato tutto e tutti e siamo i più forti”.

Daisy Iuvenic, residente a Milano:

“Dopo 11 anni più che meritato il Milan ha di nuovo vinto lo scudetto.

Siamo tutti molto contenti, si può vedere”.

