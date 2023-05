Milan-Inter, Pioli: "Derby Champions è il più difficile"

Milano, 9 mag. – (Adnkronos) – "È il derby più difficile, perché è una semifinale di Champions. Però è anche bellissima da preparare, da vivere, da giocare". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter. "Ho cercato di trasmettere alla squadra concentrazione e felicità per vivere questi momenti. Poi è chiaro che domani dovremo dare il massimo per cercare di ottenere un risultato importantissimo. Si gioca su 180 minuti e dovremo tenerlo in considerazione", aggiunge Pioli in conferenza stampa.

"Sappiamo da dove arriviamo e dove vogliamo andare. Quando un gruppo di lavoro prepara le cose con concentrazione è l'ideale, questo aiuta ad avere serenità. Il lavoro dell’allenatore è importante anche nel trasmettere l'energia mentale alla squadra. Affrontiamo un avversario forte, abbiamo 180 minuti da gestire. Stiamo bene e siamo pronti: contro l'Inter serve una partita di alto livello", aggiunge a Sky Sport.

Pioli e il Milan devono risolvere il rebus Leao: "Se dovesse venire in panchina vorrebbe dire che può giocare. Deve stare al 100% ed è ancora tutto aperto. Domattina proverà a spingere e poi decideremo".