Milan, l’ad Ivan Gazidis ha un tumore alla gola: “Forma curabile, secondo i medici mi riprenderò”

All'ad rossonero è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Società e tifosi si stringono attorno a lui e non mancano i messaggi di incoraggiamento.

Tantissimi tifosi dal cuore rossonero si stringono attorno all’ad del Milan, Ivan Gazidis, al quale è stato diagnosticato un tumore alla gola. Fortunatamente sembra una forma curabile: Gazidis si è detto fiducioso e intanto si sussegono i messaggi di incoraggiamento.

Milan, Ivan Gazidis ha un tumore

Cattiva notizia in casa Milan: l’amministratore delegato ha un carcinoma alla gola. Dando la notizia ai tifosi, Gazidis ha dichiarato: “Fortunatamente sembra una forma curabile. Sono fiducioso che sarà trattato con successo, con un completo recupero“.

La società si stringe attorno all’ad: “Ti auguriamo una pronta guarigione, siamo con te”.

Milan, Ivan Gazidis ha un tumore: il parere dei medici

Dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore, i medici hanno condotto una serie di test e accertamenti clinici che fanno ben sperare: Gazidis potrà riprendersi completamente dalla malattia.

Intanto l’ad rossonero resterà operativo anche durante le cure da eseguire in cliniche specializzate e gode del pieno sostegno di proprietà, presidente Scaroni e management del club.

Milan, Ivan Gazidis ha un tumore: le sue parole

In un messaggio indirizzato a tutti i milanisti, Ivan Gazidis ha commentato: “Certamente, non c’è mai un buon momento per una diagnosi di cancro. Ma fortunatamente sembra una forma molto curabile. Mi seguirà una equipe medica di alto livello e ho il supporto dei miei cari e di tutti i colleghi e collaboratori del Club”.

Quindi ha ribadito: “Sono fiducioso, sulla base di tutti i primi consulti medici, che il tumore sarà trattato con successo, con un completo recupero”.

Poi ha tenuto a sottolineare: “La mia diagnosi dimostra l’importanza di controlli medici regolari, anche se non si hanno sintomi. Mi sento di incoraggiare veramente tutti a dare priorità alla propria salute e di non sottovalutare la prevenzione, anche negli obblighi quotidiani della vita e del lavoro”.

Nonostante la difficoltà e la delicatezza del momento, da parte di Gazidis non è mancato un pensiero per il suo Milan, a cui ha mandato un messaggio di incoraggiamento. “Abbiamo una squadra forte, dentro e fuori dal campo. Ho piena fiducia nella loro capacità di portare avanti il ​​nostro Club nelle prossime settimane. A presto e sempre Forza Milan“, ha concluso l’ad.