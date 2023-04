Milan-Napoli, arbitro Kovacs contestato… dai giornalisti - Video

(Adnkronos) - Polemiche per l'arbitraggio di , gara di andata dei quarti di finale di Champions League vinta 1-0 dai rossoneri. Sotto i riflettori la direzione del signor Istvan Kovacs. Nel dopo partita il tecnico del Napoli Spalletti ha espresso perplessità per alcune decisioni, in part...

(Adnkronos) – Polemiche per l'arbitraggio di , gara di andata dei quarti di finale di Champions League vinta 1-0 dai rossoneri. Sotto i riflettori la direzione del signor Istvan Kovacs. Nel dopo partita il tecnico del Napoli Spalletti ha espresso perplessità per alcune decisioni, in particolare per le mancate ammonizioni ai rossoneri Leao e Krunic. Il Napoli ha chiuso la partita in 10 dopo l'espulsione di Anguissa.

Nel dopo partita, come rivelano i video diventati virali su Twitter, curiosa situazione nella zona mista. L'arbitro Kovacs sfila davanti ai cronisti e alcuni giornalisti presumibilmente sottolineano, in inglese, "Bad match" e dicono "Shame" e "Vergogna" mentre passa anche il designatore Roberto Rosetti (che era anche l’osservatore arbitrale).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Post partita rovente ieri a San Siro. In mix zone scatta la contestazione di alcuni colleghi di <a href="https://twitter.com/hashtag/Napoli?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Napoli</a> all’indirizzo del direttore di <a href="https://twitter.com/hashtag/Kovacs?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Kovacs</a> e del Presidente della commissione arbitri Uefa <a href="https://twitter.com/hashtag/Rosetti?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Rosetti</a> <a href="https://t.co/NeDfojzMgO">pic.twitter.com/NeDfojzMgO</a></p>— Nicolò Schira (@NicoSchira) <a href="https://twitter.com/NicoSchira/status/1646414689390276608?ref_src=twsrc%5Etfw">April 13, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>