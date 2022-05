Il ragazzo che ha festeggiato la vittoria del Milan vestito da Borat ha conquistato tutti e il suo profilo Instagram è stato preso d'assalto.

Milan, preso d’assalto il profilo Instagram del tifoso vestito da Borat

Qualche giorno fa il Milan ha vinto lo scudetto. I tifosi rosso neri hanno deciso di riempire le strade per festeggiare questa attesa vittoria. Alcuni si sono limitati a sventolare la bandiera, altri hanno cantato cori, altri ancora hanno suonato il clacson all’impazzata e alcune persone hanno scelto di spostarsi con mezzi non convenzionali, come trattori o gru. Tra tutti questi non è passato inosservato un ragazzo che ha deciso di scendere in piazza vestito da Borat.

Il successo del profilo Instagram

Le immagini del ragazzo vestito da Borat hanno fatto il giro del web, facendo impazzire tutti. Il fatto che questo costume sia stato indossato da un bellissimo ragazzo, giovane e muscoloso, ha spinto tutti a chiedersi chi potesse essere questo misterioso tifoso. Quando è stato scoperto il suo profilo il giovane ha ottenuto più di 1000 follower in poche ore. Su Instagram si fa chiamare “Il Borat RossoNero” e condivide tutti gli articoli e le immagini dei suoi festeggiamenti, dimostrando che è molto soddisfatto di questa improvvisa popolarità.

Lorenzo Francesconi ha partecipato ad alcuni programmi televisivi, come Undressed e Guess My Age.